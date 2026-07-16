В Азербайджане обнаружили остатки античного поселения

Азербайджано-американская экспедиция обнаружила в Ярдымлинском районе на юге республики остатки крупного поселения, которому около 2200 лет.

© Московский Комсомолец

Об этом сообщил руководитель экспедиции, ведущий научный сотрудник Института археологии и антропологии НАНА Джейхун Эминли.

«Мы смогли обнаружить памятники, относящиеся именно к указанному периоду, на исторической территории государства Атропатена, которое имеет особое значение в истории азербайджанской государственности», — рассказал ученый.

По его словам, постройки возводились в рамках одного хронологического периода, но с разницей в несколько столетий. В ходе раскопок выявлены жилые помещения и участки с фортификационными сооружениями. Исследования показали, что в древности поселение пережило пожар, из-за которого обрушились перекрытия зданий.

Кроме того, археологические находки подтвердили: уже с начала нашей эры на этой территории существовало местное производство стекла, добавил Эминли.

Ранее российские ученые, изучающие зуб из Чагырской пещеры на Алтае, нашли доказательства того, что наши далекие предки умели бороться с зубной болью. По их словам, еще тысячи лет назад древний человек пытался самостоятельно избавиться от кариеса, вооружившись подручными инструментами.