В Пскове нашли 1000-летний кулон с мифическим неизвестным животным

Как сообщает Псковский областной археологический центр — в историческом районе Завеличье в Пскове археологи обнаружили фрагмент средневекового кулона с изображением загадочного четвероногого существа.

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От самого предмета уцелела только голова, но специалисты уже опознали в нем часть известного класса женских амулетов, распространенных в основном в XI и начале XII века.

Что именно нашли

Фрагмент обнаружили на раскопках Ольгинский-10 на Пароменской улице в ходе полевого сезона 2026 года. Восстановить, как выглядел кулон целиком, помогают уцелевшие экземпляры — их находили в Пскове, Смоленской области, других регионах средневековой Руси и в восточной Прибалтике.

Целые подвески этого типа изображают компактное четвероногое существо с вытянутой головой, а хвост зверя изогнут вверх и образует петлю, за которую подвеску и носили. Отливали такие украшения из цветных металлов, иногда украшая простыми геометрическими узорами. Археологи чаще всего называют их «смоленскими конскими подвесками» — просто потому, что больше всего таких находок сделали именно в Смоленской области. Еще одно крупное скопление подобных амулетов известно в низовьях реки Даугавы, на территориях, где жили средневековые ливы. В Латвии уже задокументировали десятки таких находок, причем часть из них, судя по всему, изготовили прямо на месте.

Украшение или оберег

Судя по местам находок и самой конструкции, такие подвески женщины носили на груди или на поясе, часто вместе с другими украшениями. Археологический контекст говорит о том, что вещица выполняла двойную роль — служила и украшением, и защитным оберегом. Большинство подобных находок датируют XI — первой половиной XII века, хотя отдельные экземпляры встречались и в слоях XIII–XIV веков.

Лошадь, хищник или зверь из легенды

Долгое время ученые спорили, кого именно изображает фигурка. Версии выдвигали самые разные — лошадь, собаку, леопарда, рысь. Обозначение «лошадь» до сих пор используют чаще всего, но крупная голова, необычная пасть и смешанные анатомические черты зверя не слишком похожи на привычные средневековые изображения коня.

Латвийский археолог Роберт Спиргис предложил другую версию — по его мнению, подвески могут изображать лейкроту, мифическое животное из античной литературы и позднейших средневековых бестиариев. Плиний Старший (римский автор I века нашей эры) описывал лейкроту как существо родом из Индии, сочетающее черты льва, оленя и осла — с непомерно широкой пастью и сплошным костным гребнем вместо отдельных зубов. По легенде, зверь бегал с невероятной скоростью и даже умел подражать человеческому голосу.

Спиргис считает, что средневековая традиция изображения фантастических зверей дает куда более точную параллель с подвесками, чем обычная лошадь. Он же связывает такое изображение с распространением христианства, оспаривая более ранние трактовки, которые видели в орнаменте лишь пережиток языческого культа коня. Пока это остается гипотезой, но она хорошо объясняет, как один и тот же необычный образ разошелся среди сообществ, связанных торговлей и культурными обменами в восточной части Балтики. Кстати, целая версия такого кулона с 2004 года служит эмблемой Института археологии Российской академии наук.

Псков оказался не такой уж окраиной

Находка заодно меняет представление о самом Завеличье. Этот район на западном берегу реки Великой, напротив исторического центра Пскова, долгое время считали второстепенным средневековым пригородом.

Раскопки, которые здесь ведут с начала XXI века, показали обратное — археологи находят богатые городские усадьбы XI–XII веков, жилые комплексы, мощеную камнем дорогу и предметы, связанные с вооруженными конфликтами. По мнению исследователей, часть северного Завеличья была разрушена во время нападений в первой половине XIII века. А раскопки на Пароменской улице в 2026 году принесли еще и фрагменты лепной керамики, датируемые третьей четвертью первого тысячелетия нашей эры — это доказывает, что жизнь здесь кипела задолго до расцвета средневекового квартала.