В России разработали винтовую платформу для движения по болотам и льду

В Минобрнауки РФ сообщили, что ученые Нижегородского государственного технического университета им. Р. Е. Алексеева (НГТУ) представили безмоторную платформу на роторно-винтовых движителях. Она предназначена для перевозки техники по болотам, льду, снегу и жидкой грязи. Разработка рассчитана на автономные и беспилотные машины, работающие в сложных условиях.

© Ferra.ru

Платформа не оснащена собственным двигателем. После заезда техники на шасси ее силовая установка и гидравлика подключаются к приводам платформы, которые вращают два винта по бортам. В мягкой среде винты работают как гребные, а на льду или твердом грунте цепляются за поверхность лопастями и специальными зацепами. Управление комплексом осуществляет один водитель, а маневренность сопоставима с гусеничной техникой.

Разработка предназначена для работы в зонах чрезвычайных ситуаций, на заболоченной местности, бездорожье, в районах снежных и грунтовых оползней. Одна платформа может использоваться с различными машинами, включая тракторы и беспилотные аппараты.