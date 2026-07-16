Побывавший на Луне флаг СССР продали на аукционе в США

На нью-йоркском аукционе ушел с молотка миниатюрный советский флаг с автографом астронавта Базза Олдрина, побывавший на поверхности Луны летом 1969 года, сообщили в аукционном доме Sotheby’s.

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Красно-желтое полотнище размером примерно 10 на 15 сантиметров было продано неизвестному покупателю за 80 тыс. долларов. Уникальный лот выставили на торги из личной коллекции Базза Олдрина, передает телеканал 360.

«В правом верхнем углу флага синей ручкой написано: «Спущен на Луну на АПОЛЛОНЕ-11». Подпись Базза Олдрина. К этому лоту прилагается машинописное письмо с подписью Базза Олдрина», – указано на сайте аукционного дома Sotheby’s.

Торги состоялись 15 июля. Изначально эксперты оценивали стоимость советского флага, побывавшего на Луне в 1969 году, в сумму от семи до 10 тыс. долларов. Итоговая цена превысила ожидания в несколько раз.

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