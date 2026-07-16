Чем SpaceX Илона Маска похожа на Ост-Индскую компанию 1820-х годов

Освоение космоса долго оставалось прерогативой государственных бюджетов. Однако новое масштабное исследование, возглавляемое доктором Алессио Терци из Кембриджа и доктором Франческо Николи из Туринского политехнического института, доказывает: мы стоим на пороге величайшего космического коммерческого бума.

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Проанализировав крупнейшую базу данных из 4400 ракетных пусков с 1960 по 2025 год, экономисты пришли к выводу, что космос превращается в обычный рынок, управляемый инвестициями и торговлей. Исследование вышло в PNAS Nexus.

От тысяч долларов до центов за килограмм

Цифры говорят сами за себя. Если в прошлом году средняя стоимость отправки одного килограмма полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту составляла 3868 долларов, то к 2030 году она упадет на 58% — до 1569 долларов. К 2040 году этот показатель может достичь невероятных 273 долларов за килограмм.

За всю историю космонавтики с 1960 по 2025 год стоимость вывода грузов упала на 96% (с 87 000 долларов во времена Холодной войны). Однако сейчас падение ускорилось. Ученые вывели закономерность: каждое удвоение суммарного веса выводимой на орбиту нагрузки снижает среднюю стоимость килограмма на 21,2%. Это быстрее, чем падение цен на морские грузоперевозки во время промышленной революции 1800-х годов или на солнечные панели в наши дни.

Монополия SpaceX и новые индустрии

С 2020 года космический сектор переживает настоящий взрыв благодаря спутниковым созвездиям — ежегодный объем выводимого груза растет на 31% (против 4% в начале века). В 2025 году человечество отправило на орбиту около 4900 тонн, а капитализация космической экономики в 2024 году превысила 600 миллиардов долларов, что сопоставимо с ВВП Швеции. Ожидается, что к 2030 году общая масса грузов вырастет до 9100 тонн в год, а к 2040 году достигнет 32 000 тонн.

Правда, исследователи видят в этом и риски. Сегодня на рынке доминирует одна компания — SpaceX Илона Маска, которая обеспечивает около 80% всех мировых запусков. Экономисты сравнивают ее текущее положение с монополией Ост-Индской компании на морскую торговлю в 1820-х годах. Если геополитическое противостояние усилится, а корпоративные монополии начнут максимизировать прибыль, это может замедлить прогресс.

Тем не менее, если тенденция снижения цен сохранится, SpaceX сможет в одиночку закрывать потребности человечества до 2030 года всего за 80 полетов своей полностью многоразовой сверхтяжелой системы Starship.

Заводы вне биосферы Земли

Главный парадокс космических путешествий заключается в том, что 50/60 энергии тратится на преодоление земного притяжения. Как только корабль оказывается на орбите, разница в энергозатратах между полетом на Луну или Марс становится минимальной.

Доступные пуски, уверены авторы, откроют дорогу для добычи полезных ископаемых на астероидах, создания солнечных электростанций на орбите и самообеспечивающихся баз на Луне. Но главное — сверхдешевая логистика позволит перенести самые грязные, загрязняющие биосферу Земли промышленные производства за пределы атмосферы нашей планеты, превратив космос в фабрику.