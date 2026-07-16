Метеорит принес на Землю инопланетную химию

Метеорит, пробивший крышу жилого дома в американском штате Нью-Джерси, содержит аминокислоты и следы химических процессов с участием соленой воды. По мнению исследователей, находка поможет понять, каким образом на раннюю Землю могли попасть вода и органические соединения, необходимые для возникновения жизни.

Космическое тело вошло в атмосферу 16 июля 2024 года. Полет сопровождался яркой вспышкой и звуковым ударом над Нью-Йорком. Ученые рассчитали, что первоначальная масса объекта составляла около 53 килограммов. Он двигался со скоростью примерно 14 километров в секунду и взорвался с энергией, эквивалентной 1,3 тонны тротила.

Осколок массой 1,35 килограмма пробил крышу дома в городе Хиллсборо и попал в спальню. Помещение заполнили пыль и запах серы, однако никто не пострадал. Хозяин собрал фрагменты руками в перчатках, завернул их в алюминиевую фольгу и поместил в стеклянные емкости. Благодаря этому образцы удалось защитить от значительного земного загрязнения.

Исследование показало, что объект относится к углистым хондритам типа CM2. Такие метеориты считаются возможными переносчиками воды и органического вещества на молодую Землю. В отдельных фрагментах обнаружили высокую концентрацию натрия, указывающую на воздействие рассола внутри родительского астероида.

Кроме того, специалисты нашли органическое вещество и разновидности аминокислот, редко встречающиеся на Земле. Предположительно, они сформировались внутри астероида в период, когда соленая вода поддерживала протекание сложных химических реакций.

Исследователи допускают, что родительское тело метеорита сформировалось за орбитой Юпитера. Работа опубликована 15 июля в журнале Science Advances. Сам факт обнаружения аминокислот не доказывает существования внеземной жизни: речь идет о соединениях, которые способны возникать без участия живых организмов.