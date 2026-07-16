Жители России смогут увидеть тройное астрономическое явление

Жители России смогут стать свидетелями трех крупных астрономических событий в один день, включая парад из шести планет и пик метеорного потока, сообщил руководитель обсерватории Университета Решетнева Сергей Веселков.

«Двенадцатого августа – сразу три события в один день. Это, пожалуй, главный астрономический день месяца. На небе произойдет парад из шести планет, полное солнечное затмение, видимое в некоторых регионах, и пик метеорного потока Персеиды, что сделает этот день уникальным для любителей астрономии», – рассказал он РИА «Новости».

Яркие планеты будут видны невооруженным глазом, а для наблюдения Урана и Нептуна понадобится оптическая техника. Астрономическое шоу продлится около недели.

Днем ожидается полное солнечное затмение, однако в России полная фаза будет заметна только на небольшой части полуострова Таймыр.

Завершится день пиком метеорного потока Персеиды. Условия для наблюдения обещают быть практически идеальными из-за новолуния, что позволит увидеть до 120 метеоров в час.

Наилучшая видимость ожидается ближе к рассвету, особенно в западных регионах страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 17 июля жители России смогут наблюдать сближение яркой Венеры и тонкого серпа Луны в созвездии Льва. Российские ученые назвали ретроградное движение Меркурия обычным оптическим эффектом.

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