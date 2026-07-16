Ученые из Метеорологического управления Великобритании пришли к выводу, что земной климат изменился настолько, что характерные для начала XX века погодные условия уже не вернутся. Об этом в среду, 15 июля, сообщила газета The Guardian со ссылкой на текст ежегодного доклада State of the UK Climate.

По данным исследователей, наиболее заметные изменения в климате произошли на юго-востоке Англии. При сравнении с началом XX века самый жаркий день года стал в среднем на 4,5 градуса теплее. Кроме того, значительно увеличилось число экстремально жарких дней и теплых ночей.

В частности, за последние 10 лет количество дней в Лондоне с температурой воздуха выше 30 градусов и ночей, когда температура не опускается ниже 18 градусов, увеличилось более чем в четыре раза по сравнению с периодом 1961–1990 годов.

Авторы доклада отмечают, что климатические изменения затрагивают все временные масштабы — от среднегодовых показателей до отдельных месяцев и дней, передает газета.

3 июля ученые заявили, что Сибирь может превратиться в Сахару спустя 70 лет из-за глобального потепления. Уязвимыми к таким изменениям являются южные части тайги, поскольку они наиболее засушливые.