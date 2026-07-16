Обнаружен древнейший образец янтаря возрастом 385 млн лет

Палеонтологи обнаружили в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР пока самые древние на Земле образцы янтаря, которые сформировались из смолы древних деревьев в конце девонской эры, около 385 млн лет назад.

Этот янтарь оказался на 65 млн лет старше предыдущих рекордсменов, пишут исследователи в статье, опубликованной в журнале Science Advances.

"Мы обнаружили пока древнейший образец янтаря в породах, сформировавшихся 385 миллионов лет назад. По своему составу этот янтарь похож на смолу современных хвойных деревьев, что говорит в пользу того, что первые сосудистые растения Земли научились вырабатывать ключевые компоненты смолы уже в середине девонского периода. Это заложило основы их будущего успеха в каменноугольном периоде", - пишут исследователи.

Это открытие совершил международный коллектив ученых под руководством профессора Нанкинского института геологии и палеонтологии КАН Вана Бо при проведении раскопок в окрестностях поселка Хобоксар, расположенного в окрестностях границы между Казахстаном и Синьцзян-Уйгурским автономным районом Китая. Здесь залегают породы, сформировавшиеся в середине девона, когда суша только заселялась высшими растениями.

В местных отложениях угля ученые обнаружили сразу несколько фрагментов янтаря длиной порядка одного миллиметра, в некоторых из которых присутствуют пузырьки воздуха и твердые включения пока неизвестной природы. Исследователи изучили химический состав этих образцов янтаря при помощи инфракрасных спектрометров и сравнили полученные ими данные с аналогичными замерами для других проб древнего янтаря, а также смолы различных современных растений.

Данные замеры показали, что янтарь из девонской эры заметно отличался по составу и свойствам от менее древних образцов окаменевшей смолы, найденных у берегов реки Уаза во Франции и в китайской провинции Фузянь и сформировавшихся уже после вымирания динозавров. При этом он был очень похож на смолу современных сосен, кипарисов, араукарий, а также некоторых других хвойных деревьев, что позволяет связать данный древний янтарь с первыми голосеменными растениями.

Как отмечают профессор Ван Бо и его коллеги, это открытие отодвигает время появления смолы у высших растений как минимум на 65 миллионов лет назад в прошлое, с конца каменноугольной эры в середину девонской эры. Также оно указывает на то, что деревья приобрели способность защищать поврежденные участки при помощи смолы еще до того, как они стали доминирующими представителями земной флоры во время каменноугольной эпохи, подытожили исследователи.

О древнем янтаре

Кусочки древнего янтаря, сформировавшиеся десятки или даже сотни миллионов лет назад, давно стали одними из самых интересных находок для палеонтологов, а также климатологов и геофизиков. Внутри них часто сохраняются не только пузырьки воздуха из атмосферы древней Земли, но и тела насекомых, соцветия первых цветковых растений, перья птиц и динозавров и даже некоторые ткани их тела.