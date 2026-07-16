Евросоюз отказался заставлять Apple переделывать свои гаджеты

Европейская комиссия утвердила новые исключения из регламента о батареях, которые освобождают смарт-часы Apple Watch и беспроводные наушники AirPods от требования оснащать устройства съемными аккумуляторами. Об этом сообщает MacRumors.

Как отмечает издание, европейское законодательство в целом предусматривает, что пользователи должны иметь возможность самостоятельно извлекать и заменять аккумуляторы в потребительской электронике, чтобы продлить срок службы устройств и упростить переработку материалов. Однако Еврокомиссия расширила перечень исключений, включив в него шесть новых категорий устройств, в том числе носимую электронику, такую как умные часы и фитнес-трекеры.

Решение объясняется тем, что вскрытие компактных герметичных корпусов и их неправильная повторная сборка могут нарушить защиту от влаги и создать угрозу безопасности. Кроме того, исключения распространяются на устройства, конструкция которых не позволяет обеспечить безопасную замену батареи пользователем при существующих технологиях производства.

По данным MacRumors, новые правила распространяются не только на Apple Watch и AirPods, но и на умные очки Meta (признана в России экстремистской и запрещена). При этом iPhone был освобожден от требований о съемных аккумуляторах еще в первоначальной версии регламента благодаря характеристикам батареи и уровню защиты от воды.

Новые исключения еще должны пройти проверку Европейского парламента и Совета ЕС. Если возражений не поступит, документ вступит в силу через 20 дней после публикации в Официальном журнале Евросоюза, до начала полномасштабного применения регламента в 2027 году.