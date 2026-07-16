Обнаружен новый вид арктического вируса-бактериофага

Ученые обнаружили на Земле Франца-Иосифа новый вид вируса - бактериофаг кишечной палочки.

Находка поможет в создании эффективных противобактериальных препаратов, рассказал ТАСС заведующий лабораторией мониторинга биологических угроз Института экспериментальной медицины, профессор кафедры эпидемиологии, паразитологии и дезинфектологии Северо-Западного государственного медицинского университета имени И. И. Мечникова Артемий Гончаров.

"Это новый вид вирулентного вируса рода Kagunavirus. Представители рода, к которому относится данный бактериофаг, в силу высокой устойчивости к факторам окружающей среды и способности поражать мультиантибиотикорезистентные штаммы кишечной палочки считаются хорошими кандидатами для биоконтроля в медицине и сельском хозяйстве, поэтому данная группа вирусов требует дальнейшего изучения, - сказал Гончаров. - Мы надеемся найти в ходе последующих экспедиций вирусы, родственные нашему фагу, с более выраженным терапевтическим или биотехнологическим потенциалом".

Собеседник агентства отметил, что вирусы этого рода могут активно рекомбинировать, то есть обмениваться участками ДНК, что делает их уникальными моделями для изучения молекулярной эволюции бактериофагов.

Вид был обнаружен в пробах почвы, собранных под птичьим базаром. Птицы являются носителями штаммов кишечной палочки, которые называются А-PEC (Avian Pathogenic Escherichia coli). А-PEC редко вызывают заболевания у человека, но они ближайшие родственники тех штаммов, которые циркулируют в стационарах.

"Там, где есть микроорганизмы, всегда есть их природные антагонисты, бактериофаги. Исходя из этой логики, мы искали бактериофаги, активные в отношении кишечной палочки, в почве, которая была сформирована пометом птиц", - пояснил Гончаров.

Гипотеза исследователей заключается в том, что фаг, который может атаковать птичьи штаммы кишечной палочки, можно применить в медицине для борьбы с ее разновидностями, например, вызывающими циститы в урологических стационарах или септические состояния в реанимациях. Исследования в лаборатории не подтвердили, что выделенный бактериофаг способен работать на клинических изолятах кишечной палочки.

Перспективные вирусы

Но находка означает, что в Арктике можно обнаружить новые виды вирусов, которые будут перспективны для разработки новых антибактериальных препаратов на основе бактериофагов. Они могли бы стать альтернативой антибиотикам в лечении внутрибольничных инфекций.

Работы по отбору проб для поиска арктических вирусов продолжаются в ходе рейса Арктического плавучего университета (АПУ), который сейчас работает на северо-востоке Баренцева моря, Новой Земле и Земле Франца-Иосифа.

Об экспедиции

20-й рейс научно-образовательной экспедиции "Арктический плавучий университет" проходит с 1 июля по 22 июля 2026 года на научно-исследовательском судне "Профессор Молчанов". Организаторы экспедиции: Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова и Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Севгидромет). Официальные спонсоры и партнеры проекта: Министерство науки и высшего образования РФ, Русское географическое общество, генеральный спонсор Банк ВТБ, ПАО "ГМК "Норильский Никель", Координационный центр "Плавучий Университет" на базе МФТИ.