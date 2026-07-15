Два лишних градуса, которые потрясут мир

Все зависит от Эль-Ниньо — периодического естественного подъема температуры поверхностных экваториальных вод Тихого океана на один-два градуса. Неискушенному человеку оно может показаться пустяком, но на самом деле чревато последствиями для всей планеты, потому что Эль-Ниньо резко изменяет погоду: на регионы с сухим климатом обрушиваются страшные тропические ливни, а привыкшие к изобилию воды страдают от засухи.

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Особенно тревожно становится, когда температура воды на экваторе повышается больше чем на два градуса (сейчас вероятность этого ученые оценивают в 66 процентов). В таком случае говорят о Супер-Эль-Ниньо. СМИ напоминают, как во время последнего такого климатического феномена в 2024 году зазеленела Сахара — столько воды вылилось с неба на эту безжизненную пустыню. А историки рассказывают о трагических событиях в Индии в 1877 году, когда вызванная Супер-Эль-Ниньо засуха привела к голоду и гибели десятков миллионов человек (правда, нельзя забывать и о роли англичан, которые, несмотря на голод, продолжали вывозить зерно из своей колонии).

В ООН обсуждают потенциальную угрозу для миллионов людей в Южной Америке, Африке и Азии, которую несут изменения климата. Уже объявлено о программе помощи наиболее уязвимым странам, на которую выделено 100 миллионов долларов. Заранее прорабатывается логистика экстренной доставки воды, продовольствия и медикаментов.

А тревожные звоночки раздаются... Уже сейчас, в начале Эль-Ниньо, который может получить приставку «супер», в сельскохозяйственных районах Индии отмечается значительное ослабление муссонов. Засуха там чревата снижением урожаев риса, пшеницы и сахарного тростника. Нехватка воды в Юго-Восточной Азии может уменьшить производство пальмового масла, какао и кофе, так что эти культуры могут значительно подорожать. Некоторые аналитики говорят о двойном росте цен. В таком случае мировые цены на базовые сельскохозяйственные товары поднимутся на 10–50 процентов. А продовольственные товары в целом станут дороже на 15 процентов. Правда, цены будут расти постепенно, так что есть время подготовиться, создав домашние запасы. Ведь нам не впервой! Впрочем, житейский опыт показывает, что большая часть семейных стратегических резервов так и не используется. По истечении гарантийного срока хранения, придя в негодность, они оказываются на помойке.