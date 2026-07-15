Погребальное «лицо» трехтысячелетней давности нашли в российском регионе

В кургане Туннуг-1 в Туве при раскопках нашли каменную стелу, которую, как предполагается, кочевые народы использовали при проведении погребальных обрядов, рассказали на сайте Русского географического общества.

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По оценкам исследователей, 50-сантиметровая стела полностью повторяет стилистический канон серии каменных изваяний, которые археологи впервые обнаружили на Туннуге-1 — кургане возрастом около 3000 лет — пять лет назад. На лицевой стороне каждой из них вырезан абстрактный узор из дуг и линий, похожий на черты человеческого лица.

«Удивительно то, что именно таких изваяний на других археологических памятниках пока не находили. Если их все же найдут за пределами Туннуга-1, это даст нам новое доказательство перемещений кочевых племен в самом начале железного века», — рассказал руководитель экспедиции, научный сотрудник ИИМК РАН Тимур Садыков.

Ранее в этом же кургане нашли бронзовый предмет в форме кабаньего клыка. Он странен и интересен тем, что из более дорогого материала — бронзы — сделали имитацию более простого предмета.