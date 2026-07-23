Настоящая загадка «Моаны»

У фильма «Моана» есть кое-что общее с реальностью — полинезийцы действительно отправлялись в дальние плавания. По факту, ученые долго не могли понять, почему путешественники из Полинезии начали селиться на островах, расположенных в тысячах километров друг от друга. Портал theconversation.com рассказал, в чем же секрет полинезийской миграции.

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Фоном для событий «Моаны» выступает загадка «длинной паузы» — периода, когда предки полинезийцев, народ лапита, отправился на восток Тихого океана и прибыл на островные архипелаги Самоа и Тонга примерно 3 000 лет назад. Они привезли с собой уникальные стили керамики и островную культуру.

Но после этого никто почему-то не отваживался плавать дальше на восток в течение следующих 1 700 лет. Археологические находки подсказывают, что популяции на Тонга и Самоа выросли, постепенно выработав собственную культуру. И между 900 и 1100 годами н.э. древние полинезийцы вновь начали массово мигрировать на восток. В течение следующего века путешественники в больших каноэ достигли Гавайев, территории современной Новой Зеландии и Рапа Нуи — или острова Пасхи. Распространение сладкого картофеля по тихоокеанским островам свидетельствует, что они, вероятно, также пошли на контакт с континентальными Америками.

Именно поэтому европейские навигаторы, прибывшие спустя сотни лет, были до глубины души шокированы тем, что увидели. Даже на самых маленьких островах жили люди, у которых было много общего в плане культуры и языка со своими соседями.

Антропологи и историки долго гадали, что же положило конец долгой паузе. Новые мореходные технологии, которые помогали бороться с восточными ветрами? Социальное давление, рост популяции? Может, за миграцией полинезийцев стояли какие-либо факторы окружающей среды, которые вынудили их отправиться в долгое путешествие?

Для того, чтобы выяснить причину, нужно рассмотреть физические факторы, благодаря которым люди вообще способны выживать на тихоокеанских острова — свежая вода и пища. Чем больше становится популяция, тем выше требования к ресурсам. Древние полинезийцы умело адаптировались к окружающей среде и привыкли пережидать засушливые сезоны… Но долгая засуха при большой популяции означает, что остров больше не пригоден для жизни. Итого все сводится к единственному критическому фактору — дождевой воде.

До недавних пор у ученых не было данных о том, каким был климат в регионах Тонга и Самоа в эпоху миграции. Но теперь специалисты смогли воссоздать его, проанализировав изотопы водорода, сохранившиеся в древней грязи болот и озер. Изотопное исследование показало, что на юго-западе тропического Тихого океана была сильная засуха в 850-1200 годах — сильнейшая за прошедшие 2 000 лет.

Восстановленная информация совпадает с генетическими данными, которые показывают, что популяция Самоа начала стремительно расти примерно в 1000 году н.э. — возможно, благодаря прибытию новых людей. Таким образом, на миграцию полинезийцев повлияло стечение целого ряда обстоятельств, от технологического прогресса до серьезного климатического стресса.