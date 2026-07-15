Облако Mail теперь освобождает память смартфона

Облако Mail представило функциональность «Почистить телефон» для экономии памяти в смартфоне. Она помогает быстро освободить место на устройстве, сохраняя при этом файлы только в облачном хранилище. Благодаря синхронизации галерей смартфона и Облака система сервиса определяет, какие фото и видео уже сохранены в хранилище, и предлагает удалить их с телефона.

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Новая функциональность показывает, сколько места в телефоне занимают файлы, уже сохраненные в Облаке, и помогает быстро находить самые тяжелые из них.

Умное освобождение памяти доступно в мобильном приложении Облака Mail при включенной функции автозагрузки. Для этого необходимо перейти в раздел «Почистить телефон» в галерее приложения — там будет указан объем памяти смартфона, который можно освободить.