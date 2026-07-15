«Европа пронизана моими глазами»: хакер рассказал о слежке за ЕС

Российский хакер PalachPro рассказал, что специалисты из команды NoName057(16) могут вести непрерывное наблюдение за техникой и людьми в ЕС и на Украине. Об этом пишет «Комсомольская правда».

По словам PalachPro, взлом десятков тысяч камер видеонаблюдения позволил создать систему цифрового слежения, способную работать в режиме реального времени. Доступ к камерам хакеры получили в ходе операции Broken Byte (с англ. «Разрушенный байт»). Под контроль хакеров попали около 50 тысяч видеокамер на территории европейских государств и Украины, что открыло огромные возможности для сбора разведывательной информации.

PalachPro подчеркнул, что современный шпионаж практически полностью переместился в цифровую среду. Уличные и частные камеры фиксируют номера автомобилей, лица прохожих и другие визуальные маркеры. Собранные данные очищаются и анализируются специальными алгоритмами, позволяя отслеживать маршруты конкретных машин и выявлять места их длительных остановок.

Система способна находить объекты по сложным комбинированным запросам. Например, можно задать поиск конкретного человека в определенной одежде или машины заданного цвета в конкретном районе европейского города. По словам хакера, это делает классическую слежку с участием агентов лишь вспомогательным инструментом.

«Европа вся пронизана моими цифровыми глазами», - подчеркнул PalachPro.

Особое значение технологии имеют в зоне боевых действий. Интегрированные нейросети способны распознавать подготовку к запуску беспилотников, перемещение военной техники и подозрительную активность групп людей. По данным PalachPro, эту систему уже тестируют и применяют на отдельных участках.

Хакеры разработали новый инструмент для кибератак

Хакер добавил, что европейские системы безопасности оказались уязвимы для кибератак. По оценке специалиста, на закрытие существующих уязвимостей европейцам потребуется от нескольких месяцев до трех лет, тогда как российская цифровая инфраструктура защищена значительно надежнее.