Детеныши тираннозавра были намного меньше, чем считалось ранее

Палеонтологи из Университета Бата выяснили, что детеныши тираннозавров были намного меньше, чем считалось ранее: при вылуплении они могли весить всего около 1,7 килограмма – меньше средней домашней кошки. Кроме того, новые данные указывают, что эти хищники, вероятно, откладывали десятки яиц за одну кладку. Результаты исследования опубликованы в журнале Biology.

Окаменелости детенышей тираннозавра считаются крайне редкой находкой. Ранее ученые из Университета Бата обнаружили их среди небольших фрагментов костей и зубов, которые долгое время хранились в музейных коллекциях без подробного изучения.

Одна из находок – небольшая кость стопы – при детальном анализе оказалась принадлежащей не взрослому динозавру, а молодому тираннозавру. Ученые определили это по структуре кости: ее поверхность была пронизана множеством мелких кровеносных сосудов, характерных для быстро растущих молодых животных.

Сравнение с другими окаменелостями показало, что кость принадлежала самому маленькому из известных тираннозавров. По оценкам исследователей, этот детеныш достигал около 75 сантиметров в длину и весил примерно 2,5 килограмма. При рождении его масса могла составлять всего 1,7 килограмма.

Изучение других небольших костей и зубов того же периода показало, что часть из них также могла принадлежать детенышам тираннозавров. При этом находки не совпадали с признаками карликового вида Nanotyrannus, которого ранее могли ошибочно принимать за молодых особей тираннозавра.

Небольшие размеры детенышей позволили ученым сделать выводы о размножении этих хищников. Расчеты показали, что яйца тираннозавров могли быть значительно меньше ожидаемых, а одна кладка могла содержать около 20–30 яиц. При этом достоверных окаменелых яиц тираннозавра до сих пор не обнаружено.

Открытие меняет представления о том, как росли и размножались крупнейшие наземные хищники в истории. Ранее считалось, что тираннозавры могли активно заботиться о потомстве, как современные птицы. Однако появление множества маленьких детенышей указывает, что их стратегия размножения могла быть ближе к рептилиям, которые производят большое количество потомства.