Microsoft заблокировала взломанный аккаунт и похоронила 25 лет данных

Стример Джошуа Кейн лишился доступа к 25 годам цифровой жизни после взлома аккаунта Microsoft. Вместе с учётной записью пропали файлы из OneDrive, покупки и семейные фотографии, включая снимки его сына в младенчестве.

По словам Кейна, злоумышленник сменил данные безопасности аккаунта. Microsoft признала, что профиль действительно принадлежал ему и был взломан, но восстанавливать доступ отказалась.

В службе поддержки объяснили это внутренними правилами: если настройки безопасности изменены, сотрудники не могут вручную вернуть аккаунт владельцу. Блокировка объявлена постоянной, а связанные с профилем файлы — недоступными даже для инженеров Microsoft.

Корпорация также сообщила, что контент OneDrive невозможно извлечь из-за архитектуры шифрования и защиты конфиденциальности. Купленные игры и сервисы пользователю предложили приобрести заново на новом аккаунте. Максимально заботливо.

История быстро разлетелась по соцсетям: публикация Кейна набрала более 2 млн просмотров за 11 часов, а другие пользователи начали рассказывать о похожих случаях.

Формально правила Microsoft допускают блокировку аккаунта при подозрении на мошенническое использование. Но временная мера легко превращается в пожизненный цифровой бан, если хакер успел переписать данные для восстановления.

Сам Кейн признал, что недостаточно защитил аккаунт. Эта история ещё раз напоминает: двухфакторная аутентификация обязательна, а единственная копия важных файлов в облаке — не резервная копия.

Облако не украдут вместе с флешкой. Зато один взлом может отрезать от него владельца навсегда.