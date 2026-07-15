Рассекречен детский смартфон HMD

Инсайдер smashx_60 опубликовал на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) фото и характеристики еще не представленного смартфона HMD XploraOne Neo, ориентированного на детей.

© HMD

По данным источника, смартфон получит 3,5-дюймовый дисплей с разрешением QVGA, процессор Unisoc T127, 64 МБ оперативной и 128 МБ встроенной памяти. Для хранения данных предусмотрена поддержка карт памяти microSD объемом до 32 ГБ.

Устройство будет работать под управлением операционной системы RTOS Touch с расширенными функциями родительского контроля. Программное обеспечение включает только базовые приложения, включая «Телефон», виртуальную кнопку экстренного вызова SOS, игру «Змейка» и несколько облачных сервисов. Таким образом производитель намерен ограничить доступ к социальным сетям, мобильным играм и другим приложениям.

Среди других характеристик отмечается наличие 2-мегапиксельной камеры, поддержка eSIM, а также модулей Bluetooth 5.0, Wi-Fi и GPS.

Опубликованные рендеры демонстрируют смартфон в защитных чехлах разных цветов, тогда как смартфон HMD XploraOne Neo будет доступен только в черном исполнении. Сроки анонса и стоимость новинки пока не раскрываются.