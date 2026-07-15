Почему опасно оплачивать зарубежные сервисы через посредников

Оплата подписок на зарубежные цифровые сервисы, включая ChatGPT и Figma, через неофициальных посредников может привести к финансовым, юридическим и информационным рискам. Об этом «Газете.Ru» рассказал кандидат технических наук, доцент кафедры геоинформационных систем РТУ МИРЭА Алексей Двилянский.

По его словам, после прекращения работы привычных способов оплаты в России широкое распространение получили боты и сервисы-посредники, предлагающие оплатить зарубежные подписки за комиссию. Пользователь переводит деньги в рублях и предоставляет доступ к своему аккаунту, после чего посредник совершает платеж.

«Перевод денег через неофициальные сервисы может сделать вас невольным участником цепочки по отмыванию похищенных средств. Некоторые схемы построены на многоуровневой структуре, где рубли превращаются в виртуальные карты через подставные компании и серые платежные шлюзы», – заявил Двилянский.

Эксперт отметил, что при использовании таких сервисов пользователь фактически теряет контроль над своими средствами. Если посредник не выполнит обязательства или исчезнет, вернуть деньги будет практически невозможно, поскольку подобные операции не защищены банковскими механизмами. Кроме того, для оплаты часто требуется передать логин и пароль от аккаунта, что предоставляет третьим лицам доступ к личным данным, переписке и истории использования сервиса.

Еще одним риском Двилянский назвал возможность блокировки аккаунта. По его словам, зарубежные сервисы, включая OpenAI, выявляют признаки перепродажи подписок и могут ограничивать доступ к учетным записям, если обнаруживают нарушения правил использования.

Россиянам порекомендовали пользоваться только проверенными посредниками с длительной историей работы и положительными отзывами, контролировать процесс оплаты с помощью удаленного подключения, а после завершения операции проверять статус подписки.

Наиболее безопасным вариантом эксперт назвал использование карты иностранного банка или официальных B2B-платформ.