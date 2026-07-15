Ученый предупредил о надвигающемся на Россию страшном циклоне

Климатолог и биофизик Алексей Карнаухов заявил, что нынешние погодные аномалии — лишь начало. По его словам, глобальное потепление усиливает атмосферные процессы, из-за чего ураганы и смерчи будут происходить все чаще, передает «Царьград».

Ученый предупредил, что через 15–30 лет изменения климата могут стать критическими. Как указал он, ослабление Гольфстрима способно вызвать резкое похолодание в Европе и европейской части России на 20–25 градусов.

Эксперт также отметил, что торнадо уже перестали быть редкостью для российских регионов, и в ближайшие десятилетия подобные катаклизмы станут привычными. Власти и экстренные службы контролируют ситуацию, жителям рекомендуют следить за сообщениями МЧС.

Циклон «Бернадетт», сформировавшийся над Балтийским морем в начале июля, уже прошел через западные и центральные регионы России. Ураган затронул Воронежскую, Калужскую, Рязанскую области, Подмосковье и Москву. В столице последствия оказались минимальными, однако в Московской области торнадо повредил крыши домов в Наро-Фоминске и разрушил приют для животных в Волоколамске.

Надвигающийся на Москву шторм показали из космоса

Сейчас циклон сместился в Татарстан. Синоптики прогнозируют ливни, грозы, град и шквалистый ветер с порывами до 20 м/с. В ряде районов уже зафиксированы разрушения. Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов отметил, что серьезных катаклизмов не ожидается. Активная фаза циклона продлится до середины недели, к выходным в Татарстане установится сухая и теплая погода до плюс 25 градусов.