В Англии нашли 2000-летнее захоронение с римским вином

Археологи обнаружили в восточной Англии, недалеко от Челмсфорда, кладбище железного века возрастом около 2000 лет. Как сообщает подразделение Archaeology South-East Института археологии Университетского колледжа Лондона, на месте нашли более 100 кремационных захоронений, пять из которых выделяются необычным богатством погребальных даров. Находки указывают, что местная элита поддерживала связи с Римской империей еще до начала римского завоевания Британии в 43 году нашей эры.

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Раскопки проходили на территории площадью 11 гектаров, где археологи также обнаружили следы трех ранее неизвестных поселений железного века. Само кладбище находилось внутри квадратного ограждения, окруженного рвом. Большинство могил относятся к I веку нашей эры — периоду, когда Британия переживала переход от железного века к эпохе римского владычества.

Погребения с вином и римским стеклом

Большинство жителей были кремированы и похоронены в простых урнах. Однако пять захоронений заметно отличались: обожженные кости помещали не в сосуды, а в большие ямы, рядом с которыми оставляли дорогие предметы.

Среди находок — сосуды из медного сплава, броши, керамические амфоры для перевозки вина и редкая стеклянная чаша, изготовленная методом формования. Такие изделия в позднем железном веке были дорогими и редкими предметами, которые могли принадлежать только состоятельным людям.

Амфоры особенно важны для исследователей. Эти большие сосуды использовали в Римской империи для перевозки вина и других товаров. Их присутствие в Британии показывает, что представители местной знати имели доступ к импортным продуктам и могли участвовать в торговых и дипломатических контактах с Римом.

«Одна только эта чаша из формованного стекла — один из первых стеклянных сосудов, попавших в Британию, — была бы очень ценным личным достоянием», — сказал руководитель раскопок Ангус Форшоу.

По его словам, амфоры могли прибывать на остров уже заполненными вином, предназначенным для местной элиты.

Элита перед приходом Рима

Артефакты показывают, что влияние Рима начало распространяться в Британии задолго до появления римских легионов. Торговые связи, иностранные товары и культурные традиции уже проникали в общины на юго-востоке острова.

Пять богатых могил напоминают так называемые захоронения велвинского типа, связанные с представителями высшего общества железного века. Подобные погребения находили и в других районах Эссекса. Обычно в них обнаруживают предметы роскоши из континентальной Европы — металлические сосуды, стеклянную посуду и емкости для вина.

Кем именно были похороненные возле Челмсфорда, пока неизвестно. Это могли быть местные правители, члены влиятельных семей или люди, участвовавшие в торговле и переговорах с Римом.

По словам руководителя проекта Самары Кинг, такие погребения могли служить способом показать статус человека, его связи и политическое влияние. Исследователи продолжают анализировать артефакты и кремированные останки, чтобы точнее определить возраст захоронений и выяснить, как менялись традиции после установления римской власти.

Ученые также пытаются понять, почему только пять человек получили настолько богатые похороны, тогда как остальных жителей похоронили значительно проще. Из-за кремации установить личности погибших будет сложно, однако сохранившиеся фрагменты костей и предметы из могил могут рассказать об их возрасте, статусе и образе жизни.