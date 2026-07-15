Дуров подстраховался после недавней блокировки домена t.me

Павел Дуров решил подстраховаться после недавней блокировки домена t.me и купил для Telegram ещё один короткий адрес — t.you.

У регистратора домен уже помечен как занятый, хотя в WHOIS информация о новом владельце пока не появилась.

«Я только что купил t.you в дополнение к t.me, так что теперь это становится общей проблемой», — написал основатель мессенджера 15 июля.

Покупка случилась после довольно абсурдной истории с t.me. 13 июля Минфин США внёс First VPN Service в санкционный список и указал среди связанной инфраструктуры телеграм-канал на домене t.me.

Реестр Domain.ME, управляющий зоной .me, отреагировал широко: вместо блокировки одной ссылки он отправил в serverHold весь домен t.me. В результате короткие ссылки Telegram перестали открываться по всему миру.

В Domain.ME объяснили, что обязаны соблюдать санкционные требования. По версии реестра, Telegram подтвердил удаление ссылок и разрыв связей с 1VPNS, после чего блокировку сняли.

Пока домен лежал, Telegram срочно переключал ссылки на telegram.me и даже telegram.dog. Через несколько часов t.me вернули в DNS, но инцидент показал, насколько один короткий домен зависит от решения внешнего реестра.

Теперь у Telegram появился запасной вариант — t.you. Судя по реакции Дурова, второй раз отдавать всю систему коротких ссылок на волю одного оператора он не собирается.