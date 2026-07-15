15 июля истекает срок, который Федеральная антимонопольная служба дала Apple на выполнение требований российского законодательства. Если компания предписание проигнорирует, следующим шагом может стать антимонопольное дело и оборотный штраф до 4 млрд рублей.

ФАС требует устранить дискриминацию российских поисковых систем и выполнить нормы о предустановке отечественного ПО на устройствах с iOS.

В числе таких приложений называют национальный мессенджер МАКС и российский магазин приложений.

Эксперты, слова которых передают «Известия», сомневаются, что Apple быстро согласится. Российский рынок дает корпорации лишь небольшую долю глобальных продаж, а решения компания принимает с оглядкой на санкции США и риски в других странах.

При этом технически Apple умеет адаптироваться к местным правилам: в Евросоюзе ей пришлось разрешить альтернативные магазины приложений.

Но владельцам iPhone пока можно не готовиться к цифровому апокалипсису. Автоматической блокировки сервисов, отключения смартфонов или превращения iPhone в кирпич после 15 июля не ожидается. Давление, скорее всего, будут усиливать постепенно — через дела, штрафы и возможные ограничения отдельных функций.

Пользователи уже живут в урезанной экосистеме: Apple Pay не работает, приложения банков регулярно исчезают из App Store, а оплачивать iCloud и покупки приходится через посредников. На этом вырос серый рынок объемом около 5 млрд рублей в год, а вместе с ним — мошенники, предлагающие чужие аккаунты и сомнительные схемы пополнения.

На фоне новостей о требованиях ФАС к Apple активизировались мошенники

Полная блокировка Apple выглядит маловероятной: она ударит прежде всего по миллионам россиян, уже купившим устройства. Поэтому пока спор идет не за судьбу iPhone, а за то, насколько сильно Apple готова игнорировать требования ФАС.