HMD отменила разработку модульного смартфона Fusion 2

В сентябре 2024 года HMD выпустила смартфон с модульной конструкцией Fusion. В октябре прошлого года появились слухи о готовящейся модели Fusion 2. Теперь инсайдеры сообщают, что проект, скорее всего, закрыт.

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Иными словами, делать такие смартфоны оказалось слишком дорого, а продавались они плохо.

Оригинальный HMD Fusion — это Android-смартфон среднего уровня, главной фишкой которого стали сменные задние панели. Через специальный разъем на корпусе к нему можно подключать различные аксессуары, от кольцевой вспышки для селфи и полноценного геймпада до защищенного чехла с влагозащитой или панели с беспроводной зарядкой. Благодаря партнерству с iFixit пользователям дали возможность самостоятельно заменить экран, батарею или заднюю панель в домашних условиях.

По технической части устройство предлагает процессор Snapdragon 4 Gen 2, экран 90 Гц, основную камеру на 108 Мп, фронтальную на 50 Мп и аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки 33 Вт.