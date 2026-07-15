Российский космонавт рассказала о суперожидании от полета на МКС

Российский космонавт Анна Кикина рассказала о своем суперожидании от полета на Международную космическую станцию (МКС).

Об этом сообщает газета «Известия».

«У меня есть суперожидание — мое участие в эксперименте, который направлен на изучение женской репродуктивной системы. Этого еще никто никогда не делал в условиях космического полета», — сказала космонавт на предстартовой пресс-конференции.

Кикина добавила, что первый этап эксперимента состоялся с октября 2022-го по март 2023-го.

Ранее с космодрома Байконур стартовала ракета «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-29» с экипажем на борту.

Также в июле генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов поблагодарил находившегося на космодроме Байконур главу НАСА Джареда Айзекмана за поддержку экипажа корабля «Союз МС-29».