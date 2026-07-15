В Грузии нашли письменное свидетельство культа Юпитера Долихена

Небольшая золотая табличка из римской крепости Апсарос на территории современной Грузии стала первым письменным свидетельством культа Юпитера Долихена в этом военном поселении. Находку обнаружила польско-грузинская археологическая экспедиция в 2024 году, а результаты ее изучения опубликованы в журнале Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik.

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На табличке сохранилась греческая надпись с именем божества и человека, который сделал ему подношение. Исследователи считают, что это прямое подтверждение существования последователей Юпитера Долихена среди жителей и военных гарнизона Апсароса.

Золотой дар римскому богу

Табличка выполнена из золота в форме стилизованного листа. Ее изготовили методом чеканки — рисунок наносили ударами с обратной стороны металлической заготовки. В надписи говорится, что человек по имени Фрасимед посвятил предмет «долихенскому богу».

Речь идет о Юпитере Долихене — божестве, культ которого возник на основе почитания древнего бога бури из города Долихе в Коммагене, на территории современной Турции. В римской традиции его обычно изображали в образе воина, стоящего на быке и держащего молнию и два топора.

Культ Юпитера Долихена распространился по Римской империи во II–III веках нашей эры и особенно пользовался популярностью среди военных. Посвящения этому богу находили в римских крепостях и поселениях, но письменных свидетельств из восточных регионов империи сохранилось сравнительно немного.

Значение находки связано не только с ее ценностью. Надпись показывает, что культ конкретного божества существовал в одном из римских гарнизонов на побережье Черного моря.

Следы возможного святилища

Рядом с золотой табличкой археологи обнаружили бронзовую фигурку орла, сидящего на быке. Оба образа связаны с изображениями Юпитера Долихена: бога часто представляли стоящим на быке, иногда в сопровождении орла.

Эти находки могут указывать на существование в Апсаросе святилища или специального места для поклонения этому божеству. Однако ученые пока осторожны в выводах — сам храм Юпитера Долихена в крепости еще не обнаружен.

Имя человека, сделавшего подношение, также представляет интерес. Фрасимед было редким именем в римскую эпоху, и исследователи пока не могут установить его происхождение, воинское звание или положение в Апсаросе. Тем не менее сама табличка показывает, что он обладал достаточными средствами для заказа дорогого золотого дара.

Крепость на пути к Кавказу

Апсарос, сегодня известный как Гонио, расположен примерно в 15 километрах к югу от Батуми, у устья реки Чорохи. Римляне основали крепость в I веке нашей эры для контроля важного пути между побережьем Черного моря и внутренними районами Кавказа.

Во II веке римский наместник Арриан писал, что в Апсаросе находились пять когорт. Он также описывал осмотр солдат, оружия, укреплений и запасов гарнизона.

Теперь золотая табличка добавила к истории крепости имя конкретного человека, жившего почти 2000 лет назад, и показала, что религиозные традиции Римской империи распространялись даже в отдаленных военных поселениях.