У берегов Японии нашли «невидимое» золото

Исследователи из Японии зафиксировали рекордное содержание так называемого «невидимого золота» в образцах пирита, извлеченных из гидротермальных источников на дне Тихого океана в районе кальдеры Хигаси-Аогасима. Результаты опубликованы в журнале Scientific Reports, о чем пишет Nature.

Применение метода вторичной ионной масс-спектрометрии (SIMS) позволило выявить драгметалл, который оказался встроенным непосредственно в кристаллическую решетку минерала и не фиксировался стандартными способами анализа. Концентрация золота достигала 1,9% по массе — один из самых высоких показателей для данного типа руд.

Пирит, известный как «золото дураков» за свой блеск, в этом случае оказался настоящим носителем драгоценного металла. Вместе с золотом в образцах зафиксированы повышенные концентрации мышьяка, свинца и меди. При этом каких-либо наночастиц золота или его отдельных включений обнаружено не было — металл встроен именно в кристаллическую структуру.

Авторы работы полагают, что открытие поможет глубже понять механизмы формирования золотоносных месторождений на океанском дне, а также может способствовать совершенствованию методов геологоразведки и переработки руд. Использование высокочувствительной техники SIMS, как подчеркивается в исследовании, открывает новые возможности для точного определения локализации золота в минералах.