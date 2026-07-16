Раскрыты масштабы обмеления Каспийского моря

Ученые спрогнозировали падение уровня Каспия до конца XXI века
Российские ученые продолжают разбираться в причинах экстремального снижения уровня Каспийского моря, наблюдаемого в последние три десятилетия. С помощью спутниковых снимков им удалось выяснить реальную площадь его акватории и залива Кара-Богаз-Гол (Туркменистан), а также определить участки, где процессы обмеления с начала 90-х годов прошлого века происходили наиболее активно. Об этом сообщил "РГ" автор исследования, главный научный сотрудник Института океанологии имени П. П. Ширшова Российской академии наук Андрей Костяной.
Напомним, в 2025 году уровень Каспия достиг рекордной отметки в минус 29,4 метра, что ниже исторического минимума в минус 29 метров, зафиксированного в 1977 году. Это привело к негативным последствиям: критическому обмелению Волго-Каспийского морского судоходного канала и портов Каспийского бассейна, что затрудняет судоходство. Кроме того, море отступает от населенных пунктов, оголяя новые участки суши, что приводит к изменению береговой линии всех прикаспийских государств - России, Казахстана, Ирана, Туркменистана и Азербайджана.
"Полученные в ходе исследований данные помогут определить реальные потери площади зеркала - водной поверхности моря. Исследования показали, что за последние 30 лет она сократилась на 28 тысяч квадратных километров. И хотя эта цифра сопоставима с площадью целого государства Албания, она достаточно скромна относительно скорости снижения уровня моря", - пояснил ученый.
Проект поддержан грантом Российского научного фонда. Его результаты имеют важное значение для оценки так называемого морфометрического фактора - взаимосвязи уменьшения испарения с сокращающегося зеркала Каспийского моря при снижении его уровня. Этот фактор, по мнению Андрея Костяного, должен замедлять скорость снижения уровня моря.
"Однако, согласно данным спутников, мы пока не видим замедления процессов снижения уровня. Очевидна другая тенденция: если в 2005-2019 годах он снижался со средней скоростью восемь сантиметров в год, то в 2020-2024 годах эта скорость выросла почти до 23 сантиметров. Согласно прогнозам, к концу XXI века падение уровня моря может составить от двух до 21 метра", - прокомментировал руководитель проекта по исследованию площади Каспийского моря.