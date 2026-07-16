Раскрыты масштабы обмеления Каспийского моря

Российские ученые продолжают разбираться в причинах экстремального снижения уровня Каспийского моря, наблюдаемого в последние три десятилетия. С помощью спутниковых снимков им удалось выяснить реальную площадь его акватории и залива Кара-Богаз-Гол (Туркменистан), а также определить участки, где процессы обмеления с начала 90-х годов прошлого века происходили наиболее активно. Об этом сообщил "РГ" автор исследования, главный научный сотрудник Института океанологии имени П. П. Ширшова Российской академии наук Андрей Костяной.

Напомним, в 2025 году уровень Каспия достиг рекордной отметки в минус 29,4 метра, что ниже исторического минимума в минус 29 метров, зафиксированного в 1977 году. Это привело к негативным последствиям: критическому обмелению Волго-Каспийского морского судоходного канала и портов Каспийского бассейна, что затрудняет судоходство. Кроме того, море отступает от населенных пунктов, оголяя новые участки суши, что приводит к изменению береговой линии всех прикаспийских государств - России, Казахстана, Ирана, Туркменистана и Азербайджана.

"Полученные в ходе исследований данные помогут определить реальные потери площади зеркала - водной поверхности моря. Исследования показали, что за последние 30 лет она сократилась на 28 тысяч квадратных километров. И хотя эта цифра сопоставима с площадью целого государства Албания, она достаточно скромна относительно скорости снижения уровня моря", - пояснил ученый.

Проект поддержан грантом Российского научного фонда. Его результаты имеют важное значение для оценки так называемого морфометрического фактора - взаимосвязи уменьшения испарения с сокращающегося зеркала Каспийского моря при снижении его уровня. Этот фактор, по мнению Андрея Костяного, должен замедлять скорость снижения уровня моря.