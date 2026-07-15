Apple разочарует покупателей нового iPad mini одной деталью

Новый iPad mini, который, как ожидается, будет представлен до конца года, получит 8,4-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления 60 Гц. Об этом сообщает MacRumors со ссылкой на автора блога yeux1122 на платформе Naver, который, по его словам, получил информацию от источника в цепочке поставок Apple.

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Согласно публикации, планшет будет оснащен гибридной OLED-панелью с подложкой LTPS (низкотемпературный поликристаллический кремний). В отличие от LTPO-дисплеев (низкотемпературный поликристаллический оксид), используемых в iPad Pro, такая панель не поддерживает динамическое изменение частоты обновления до 120 Гц и, как правило, работает с фиксированной частотой.

Как отмечает издание, если информация подтвердится, это может разочаровать часть поклонников линейки iPad mini, которые ожидали появления дисплея с более высокой частотой обновления после перехода на OLED.

По данным источника, массовое производство нового iPad mini ведется на линии Samsung Display A2 в Южной Корее.

Ранее южнокорейское издание ETNews сообщило, что Samsung уже начала массовое производство iPad mini нового поколения. Помимо типа дисплея, подробности о будущем планшете пока не раскрываются.