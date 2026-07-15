Российские ученые протестировали ИИ для выявления рака

Специалисты Сеченовского университета совместно с Сеченовским центром материнства и детства провели исследование по применению искусственного интеллекта для раннего выявления онкологических заболеваний шейки матки. Нейросеть проанализировала кольпоскопические снимки и совпала с мнением врачебного консилиума в 93% случаев, сообщают «Известия».

В рамках работы пациенткам провели расширенную кольпоскопию, цитологию, тест на ВПЧ и другие обследования. Изображения загрузили в программу с ИИ, разработанную российской компанией «Викс Точка АИ». Алгоритм не знал предварительных диагнозов, а его заключения сравнили с выводами трех акушеров-гинекологов.

Совпадение составило 93%, при этом в остальных случаях нейросеть выявила изменения менее выраженные, чем специалисты. Все диагнозы подтвердились после биопсии и гистологии.

Профессор Теа Джибладзе отметила, что это первое в России подобное исследование с использованием ИИ для кольпоскопии. По ее словам, технология может стать частью скрининга для выявления групп риска и направления пациенток на углубленную диагностику на ранних стадиях. Для повышения точности алгоритм планируют дообучать, а в будущем загружать в систему не только изображения, но и данные цитологии и ВПЧ-тестов.

Специалисты подчеркнули, что ИИ не заменяет врача, а помогает принимать решения, особенно в регионах с нехваткой узких специалистов. Окончательный диагноз и тактика лечения остаются за медиками. Нейросети уже применяются в акушерстве и гинекологии для диагностики опухолей, прогнозирования рисков беременности и родов, а также оценки вероятности послеродовой депрессии.