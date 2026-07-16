Скелет морской звезды оказался сложнейшей оптической системой

Команда материаловедов из Вирджинского технологического института совместно с коллегами из MIT и других научных центров США и Германии изучала тропическую морскую звезду Protoreaster nodosus. Изначально ученые пытались понять, как природе удается создавать пористые скелетные структуры, которые остаются исключительно прочными и легкими. Однако в процессе работы авторы наткнулись на встроенные в минерал микроскопические линзы. Обнаруженный феномен подробно описан в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

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При проектировании защитных материалов инженеры обычно стремятся к трем главным качествам: прочности, жесткости и долговечности. Способность воспринимать сигналы окружающего мира редко входит в этот список, но исследование скелета морских звезд заставило ученых пересмотреть привычный подход.

Природная оптика из хрупкого мела

Все иглокожие, включая морских звезд, строят свои скелеты из карбоната кальция (мела). Для инженеров этот минерал хорошо знаком: он дешев и легок, но при этом крайне хрупок. По законам механики, сверление отверстий в хрупком материале делает его еще слабее. Однако морские звезды обходят это правило: их панцири пронизаны множеством пор, но сохраняют поразительную стойкость к нагрузкам в суровых условиях океана.

Изучая кончики лучей морской звезды, ученые заметили десятки гладких линзообразных бугорков, уходящих глубоко вглубь скелета в виде крошечных минеральных конусов. Оптические тесты показали, что эти структуры улавливают поступающий свет и направляют его во внутреннюю полость скелета. Одиночный конус способен сфокусировать около 70% падающего на него света, а работая в группах, они собирают лучи под широким углом, многократно усиливая сигнал. Это позволяет животному вовремя замечать хищников, искать укрытия и ориентироваться на местности.

Единство формы и функции

В инженерном деле добавление датчиков в защитную конструкцию всегда требует компромиссов: обычно это оборачивается лишним весом, потерей прочности или сокращением срока службы детали. Морская звезда полностью лишена этих недостатков. Вместо того чтобы прикреплять сенсоры поверх брони, эволюция встроила оптические функции непосредственно в несущую архитектуру скелета.

Компьютерное моделирование показало, что световодные конусы не просто не ослабляют конструкцию, а наоборот — увеличивают жесткость окружающего их минерала. Кроме того, на микроскопическом уровне переходы между порами скелета выполнены идеально плавно. Это распределяет механическое напряжение равномерно по всей структуре и буквально «запирает» трещины, не позволяя мелким повреждениям распространяться дальше.

От морских глубин до космических панелей

Открытие принципов строения скелета морских звезд открывает новые горизонты для создания «умных» материалов. Современные композитные пены и защитные панели выполняют лишь одну задачу — амортизируют удары.

В будущем, вдохновленные природой технологии позволят создавать легкие ударопрочные панели для космических аппаратов, авиации и транспорта, которые смогут одновременно защищать груз, оценивать условия окружающей среды и самостоятельно диагностировать внутренние повреждения.

Природа создает сложнейшие структуры при обычных температурах и давлении, затрачивая немного энергии, чем современные заводы. Разгадка этих механизмов позволит человечеству производить продвинутые материалы экологически чистым и эффективным способом.