Выявлен рой невидимого космического мусора на орбите

Астрономы из Уорикского университета (Великобритания) обнаружили скрытый рой мелкого космического мусора размером всего от пяти сантиметров, который засоряет геостационарную орбиту Земли и угрожает самым дорогим телекоммуникационным спутникам. В ходе исследования, опубликованного в Journal of Astronautical Sciences, ученые перепроверили архивные снимки с помощью новых алгоритмов обработки изображений и нашли десятки незаметных ранее осколков.

© Naukatv.ru

Эксперты предупреждают, что на высоте 36 тысяч километров отсутствует земная атмосфера, из-за чего опасный космический мусор останется на орбите навсегда.

Нанотехнологии против невидимого мусора

Геостационарная орбита — уникальная и критически важная космическая зона. Спутники здесь вращаются синхронно с Землей и словно зависают над одной точкой экватора, обеспечивая глобальную телевещательную сеть, интернет, мониторинг погоды и научные наблюдения. До сих пор отслеживать мелкие объекты на таком гигантском расстоянии было невозможно.

Чтобы совершить прорыв, авторы работы переосмыслили данные телескопа им. Исаака Ньютона на Канарских островах. Они применили метод «слепого стекирования» (blind stacking), который накладывает последовательные кадры друг на друга по траекториям движения вероятных скрытых целей.

Алгоритм вытянул тусклые сигналы из цифрового шума и выявил 25 пропущенных ранее треков космического мусора. Как оказалось, почти 80% найденных осколков не числятся ни в одном международном каталоге.

Космическое минное поле вечного действия

В отличие от низких орбит, где остаточные слои земного воздуха со временем тормозят и сжигают фрагменты старых аппаратов, на высоте геостационарного пояса разреженной атмосферы нет. Любая деталь, оставшаяся после столкновения или взрыва, обречена летать там миллионы лет. По этой причине исследователи называют этот регион потенциальным минным полем, запуск техники в которое без предварительной разведки не имеет коммерческого смысла.

Проблема усугубляется размерами работающих там аппаратов. Спутники связи на здесь значительно больше и дороже тех, что входят в низкоорбитальные мегасозвездия вроде Starlink. Многие из них оснащены гигантскими солнечными панелями размахом более 30 метров. Столкновение на скорости в несколько километров в секунду даже с пятисантиметровым осколком способно полностью разрушить многомиллионный аппарат и лишить связи целые регионы Земли.