Открыты шесть тропических видов пауков-невидимок

Российские зоологи описали шесть новых для науки видов древесных пауков-охотников из Юго-Восточной Азии и Австралазийской области, а также исправили многолетние ошибки в сведениях о распространении уже известных пауков рода Pandercetes.

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Об этом сообщили в Министерстве науки и высшего образования РФ.

"Зоологи М.М. Омелько-младший (ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН) и А.А. Фомичев (Алтайский государственный университет) опубликовали крупное исследование древесных пауков рода Pandercetes из семейства Sparassidae. <...> Главное достижение авторов - описание шести новых для науки видов из Юго-Восточной Азии", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Эти пауки маскируются под лишайники, мох, кору деревьев, высохшие листья и являются активными охотниками. Они не строят ловчих сетей, а активно разыскивают добычу и хватают насекомых внезапным броском. Несмотря на свою необычность, пауки-охотники Pandercetes изучены значительно хуже, чем представители других родов семейства Sparassidae, некоторые виды известны лишь по нескольким экземплярам.

Шесть новый видов, описанных в исследовании Омелько и Фомичева: P. batak и P. barisanensis (Суматра, Индонезия), P. cheemai (Лаос), P. mindanaoensis, P. jaegeri и P. bataanensis (Филиппины). Это первые находки данного рода для Лаоса, Филиппин и Суматры. А вид P. cheemai стал обитателем самой северной точки в ареале всего рода.

"Исследование не ограничилось описанием новых видов. Авторы провели критическую ревизию старых данных и исправили географические ошибки, кочевавшие из каталога в каталог", - добавляют в пресс-службе.

Также российские ученые четко отделили Pandercetes от других близких родов. Кроме того, их работа содержит биологические наблюдения: эти пауки ведут засадный образ жизни на коре деревьев, самки охраняют яйцевые коконы, а их тело и ноги покрыты специальными щетинками, улучшающими маскировку. Исследование было выполнено при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.