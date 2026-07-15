Россия и США договорились продолжить совместную работу на МКС

Россия и США продолжат совместную работу на МКС до 2030 года. Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов.

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«Договорились о трех основных вещах. Первое - продление совместной работы МКС до 2030 года», - сказал Баканов после успешной стыковки «Союз МС-29» к станции.

Руководитель NASA Джаред Айзекман пояснил, что пока будут продолжаться совместные полеты экипажей, а после стороны вернутся к обсуждению технических аспектов взаимодействия.

Баканов, в свою очередь, затруднился назвать дату подписания какого-либо документа по результатам договоренностей.

Соглашение между странами о перекрестной работе в космосе было подписано в 2022 году. Последний экипаж в его рамках был направлен на МКС 14 июля в составе россиян Петра Дуброва и Анны Кикиной, и американца Анила Менона.