Скелет тираннозавра продали на аукционе в США за $50 млн

Скелет тираннозавра продали на аукционе в США за $50,13 млн. Об этом сообщает RT.

© ТК «Звезда»

Начальная стоимость лота составляла $20 млн, однако в итоге он ушел покупателю за сумму, более чем в два раза превышающую стартовую цену.

У проданного скелета есть прозвище - Гас. В последний раз о находке скелета тираннозавра сообщалось летом 2025 года. Тогда исследователи нашли его в Монголии.

Находка принадлежала неизведанному доселе виду динозавров, который ученые определили как предков уже известных науке тираннозавров. Возраст скелета по разным оценкам составляет около 86 млн лет.