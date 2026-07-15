SpaceXAI удалит собранные данные Grok Build пользователей из-за скандала

Компания SpaceXAI Илона Маска пообщела полностью удалить пользовательские данные, которые были загружены в процессе работы с инструментом разработки Grok Build. Решение принято после того, как независимый специалист по информационной безопасности выявил потенциальные проблемы с обработкой конфиденциальной информации, сообщает Neowin.

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По данным исследователя, Grok Build мог автоматически загружать целые Git-репозитории в облачное хранилище Google Cloud. В передаваемых данных обнаружили историю изменений проектов, закрытый исходный код, а также потенциально чувствительную информацию, включая API-ключи, учетные данные и другие внутренние файлы.

Особое внимание специалист обратил на то, что инструмент мог отправлять данные даже в случаях, когда пользователи явно запрещали ему анализировать файлы проекта. При этом отключение настройки "Улучшить модель" не блокировало передачу информации, так как этот параметр отвечает только за использование данных для обучения ИИ, а не за их обработку сервисом. Глава SpaceXAI Илон Маск на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) заявил, что временное хранение части данных использовалось для диагностики ошибок и улучшения работы системы.

Однако позднее компания решила удалить всю ранее загруженную информацию в качестве дополнительной меры безопасности. В SpaceXAI также напомнили, что пользователи Grok Build могут активировать режим Zero Data Retention (ZDR), который запрещает длительное хранение данных. Владельцы аккаунтов без этой функции могут изменить настройки конфиденциальности и удалить ранее синхронизированную информацию с помощью команды /privacy. Grok Build был представлен в формате раннего бета-тестирования 15 мая.

Инструмент предназначен для разработчиков и поддерживает работу с AGENTS.md, плагинами, хуками, skills и MCP-серверами без дополнительной настройки. Для выполнения сложных задач сервис использует режим планирования, а масштабные проекты может распределять между несколькими субагентами с поддержкой git worktree.