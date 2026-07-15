Что известно о новом ИИ-помощнике Honor для MagicOS 11

Что стало известно о новом ИИ-помощнике Honor YOYO Next для MagicOS 11
У Honor в планах выпустить скоро MagicOS 11, а вместе с ней обновлённого голосового помощника YOYO Next. Так, благодаря утечке стали известны некоторые его возможности.
Судя по опубликованному скриншоту, YOYO Next придёт на смену или дополнит нынешнего помощника YOYO. Главное отличие новой версии в том, что она сможет управлять приложениями «практически в любых сценариях», пишут СМИ. Они же говорят, что текущая версия справляется только с «ограниченным набором задач».
В YOYO Next появится функция «долговременной памяти», которая ускоряет работу приложений и делает их отклик более быстрым.
Также в помощнике будет встроенный «магазин». Пользователи смогут подключать нужные им большие языковые модели и настраивать их под свои задачи.
Официального подтверждения от Honor пока нет.