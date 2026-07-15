Что известно о новом ИИ-помощнике Honor для MagicOS 11

У Honor в планах выпустить скоро MagicOS 11, а вместе с ней обновлённого голосового помощника YOYO Next. Так, благодаря утечке стали известны некоторые его возможности.

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Судя по опубликованному скриншоту, YOYO Next придёт на смену или дополнит нынешнего помощника YOYO. Главное отличие новой версии в том, что она сможет управлять приложениями «практически в любых сценариях», пишут СМИ. Они же говорят, что текущая версия справляется только с «ограниченным набором задач».

В YOYO Next появится функция «долговременной памяти», которая ускоряет работу приложений и делает их отклик более быстрым.

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Также в помощнике будет встроенный «магазин». Пользователи смогут подключать нужные им большие языковые модели и настраивать их под свои задачи.

Официального подтверждения от Honor пока нет.