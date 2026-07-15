Опубликованы официальные рендеры Samsung Galaxy Z Fold8

За несколько дней до презентации Galaxy Unpacked в сети появились промоизображения будущих устройств Samsung. Издание Android Headlines показало всю линейку складных смартфонов и смарт-часов, дебют которых ожидается уже 22 июля.
На одном из изображений представлены сразу три смартфона: Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Fold8 Ultra и Galaxy Z Flip8. Еще один рендер демонстрирует Galaxy Z Fold8 и Fold8 Ultra вместе с умными часами Galaxy Watch9 и Galaxy Watch Ultra 2.
Кроме того, утечка раскрыла эксклюзивные варианты расцветок, которые будут доступны только при покупке через официальный интернет-магазин Samsung. Для Galaxy Z Fold8 показан цвет Pistachio («Фисташковый»), а для Galaxy Z Flip8 — оттенок Mint («Мятный»).
Также было опубликовано фото носимых устройств, на котором вместе изображены Galaxy Watch9 и Galaxy Watch Ultra 2.
Ожидается, что Samsung официально представит серию Galaxy Z Fold8, смартфон Galaxy Z Flip8, а также часы Galaxy Watch9 и Galaxy Watch Ultra 2 уже 22 июля в Лондоне на мероприятии Galaxy Unpacked.