«Роскосмос» и NASA продлили эксплуатацию МКС до 2030 года

Главы «Роскосмоса» Дмитрий Баканов и NASA Джаред Айзекман решили продлить эксплуатацию Международной космической станции (МКС) до 2030 года. Об этом сообщил журналист Кремлевского пула Александр Юнашев в своем Telegram-канале.

«Мои источники шепнули, что в ходе переговоров глав «Роскосмоса» и NASA было принято официальное решение продлить эксплуатацию МКС еще на несколько лет — до 2030 года», — написал он.

14 июля ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-29» и тремя членами экипажа успешно стартовала с космодрома Байконур. Примерно через девять минут после старта пилотируемый корабль отделится от ракеты и выйдет на орбиту. Полет до МКС пройдет по двухвитковой схеме сближения.

Командиром экипажа «Союза МС-29» стал российский космонавт Петр Дубров. В состав также вошли бортинженеры Анна Кикина и американский астронавт Анил Менон. Стыковка с Международной космической станцией ожидается в 20:56 мск. Планируется, что новая команда проведет на орбите 261 сутки.

«Союз-2.1а» – российская трехступенчатая ракета-носитель среднего класса семейства «Союз-2», предназначенная для запуска пилотируемых и грузовых космических кораблей, а также различных космических аппаратов на околоземную орбиту. Она является модернизированной версией ракеты «Союз-У» и оснащена цифровой системой управления.