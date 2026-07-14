Корабль "Союз МС-29" с российско-американским экипажем пристыковался к МКС

Транспортный пилотируемый корабль "Союз МС-29" с российско-американским экипажем пристыковался к модулю "Причал". От старта с космодрома Байконур до МКС - чуть больше 3 часов!

Напомним, ракета "Союз-2.1а" стартовала 14 июля в 17:48 по московскому времени с 31-й площадки космодрома Байконур. Полет прошел по сверхбыстрой двухвитковой схеме сближения.

На борту корабля на космическую станцию прибыли космонавты "Роскосмоса" Петр Дубров, Анна Кикина и астронавт NASA Анил Менон. По планам, их звездная командировка продлится 261 сутки.

В программе около 40 экспериментов и два выхода в открытый космос по российской программе.

Астронавт Анил Менон прибыл на МКС по соглашению о перекрестных полетах между Россией и США. В июле 2022 года в рамках программы МКС "Роскосмос" и НАСА подписали соглашение о перекрестных полетах российских космонавтов на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon и американских астронавтов на российских пилотируемых кораблях "Союз МС".

На борту МКС новый экипаж встречает 74-я длительная экспедиция, включающая российских космонавтов "Роскосмоса" Сергея Кудь-Сверчкова (командир МКС-74), Андрея Федяева и Сергея Микаева. После пересменки два Сергея с астронавтом НАСА Кристофером Уилльямсом вернутся на Землю на корабле "Союз МС-28".

А Андрей Федяев, прибывший на МКС по программе перекрестных полетов на корабле Crew Dragon, продолжит работу с вновь прибывшими российскими коллегами по программе полета экспедиции МКС-75.