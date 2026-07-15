Microsoft упростит связь смартфонов с Windows 11

Microsoft готовит крупное обновление Windows 11, которое сделает связь между смартфоном и ПК «легче». Раньше для этого требовалось открывать отдельное приложение Phone Link, но теперь функционал может стать частью самой ОС.

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Одно из главных новшеств коснётся панели «Связь с телефоном» в меню «Пуск». Вместо простой информации об устройстве там появится лента последних действий смартфона. Можно будет просматривать сообщения или фото, не открывая отдельную программу.

Также в трее появится специальный значок телефона. По нажатию откроются быстрые настройки, в том числе режим «Не беспокоить», виброзвонок, поиск телефона, а также уровень заряда и статус подключения. Можно будет перетащить файл прямо на этот значок, и он мгновенно отправится на смартфон.

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Кроме того, Microsoft тестирует синхронизацию истории буфера обмена между компьютером и телефоном.

Пока все эти функции находятся на стадии внутренних прототипов, и нет гарантии, что они появятся именно в таком виде.