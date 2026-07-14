Пользователи Steam по всему миру жалуются на сбои в работе сервиса

Пользователи игрового сервиса Steam по всему миру столкнулись со сбоями в работе платформы. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего неполадки популярных интернет-ресурсов. Также на проблемы обратил внимание корреспондент «Газеты.Ru».

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По данным платформы, сбой начался около 19:23 мск. Жалобы поступают из США, Канады, Бразилии, Великобритании, Германии, Франции, Нидерландов и ряда других стран.

Чаще всего пользователи сообщают о проблемах с подключением к серверам, входом в учетные записи и запуском игр.

Steam – крупнейшая цифровая платформа для покупки, загрузки и распространения компьютерных игр, разработанная компанией Valve. Сервис позволяет приобретать игры, автоматически загружать обновления, пользоваться облачными сохранениями, общаться с другими игроками и запускать многопользовательские проекты. В каталоге Steam представлено около 30 тыс. игр, а число пользователей платформы превышает 100 млн человек.