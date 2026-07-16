В водах Атлантики обнаружили рыбу с прозрачной головой

Международная научная группа успешно завершила глубоководную миссию по исследованию малоизученных участков океанического дна. В ходе погружений специалисты не только зафиксировали на видео уникального представителя фауны в его естественной среде обитания, но и сделали важные географические открытия.

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Главным биологическим успехом экспедиции стала первая в истории прижизненная видеосъемка редкой глубоководной рыбы Winteria telescopa на глубине 710 метров. Этот вид отличается абсолютно прозрачной головой и уникальными трубчатыми глазами, которые расположены внутри заполненного жидкостью резервуара параллельно друг другу.

Подобное анатомическое строение позволяет существу улавливать даже самые слабые вспышки биолюминесценции и лучи света в условиях вечной темноты. Ранее ученые могли изучать этого обитателя только по поврежденным экземплярам из рыболовных сетей, так как при подъеме на поверхность хрупкая черепная коробка рыбы полностью разрушалась от перепада давления.

Географические изыскания проходили в центральной части Атлантического океана к северу от экватора, примерно в 1300 километрах от северо-восточных границ Бразилии. Согласно научным отчетам Океанографического института Шмидтов, 35-дневная миссия на исследовательском судне «Фалкор» была полностью посвящена изучению Мегатрансформной зоны разлома Долдрамс. Эта тектоническая система пересекает Срединно-Атлантический хребет, признанный самой длинной горной цепью на Земле. В ходе сканирования рельефа дна приборы зафиксировали два абсолютно новых гидротермальных поля с горячими источниками, которые стали первыми подобными объектами, обнаруженными непосредственно в зоне данного разлома.

Главный научный сотрудник экспедиции Аарон Микаллеф подчеркнул, что даже в детально изученных за многие десятилетия районах океана до сих пор остаются слепые зоны, способные удивить научный мир. По словам исследователя, полученные результаты наглядно доказывают, что самые отдаленные и глубокие уголки планеты остаются динамичными и живыми. В настоящее время собранные видеоматериалы и показания датчиков направлены в ведущие океанологические центры для детального анализа химического состава воды у новых источников и изучения поведения глубоководных организмов.