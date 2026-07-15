Найдены семь погребений донских скифов IV-III вв. до нашей эры

В Ростовской области археологи Южного научного центра РАН в ходе раскопок на курганном могильнике "Пятьдесят шесть курганов" обнаружили семь погребений IV-III веков до нашей эры.

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Как выяснилось, в некрополисе были захоронены донские скифы.

Благодаря открытию ученые зафиксировали южный рубеж Елизаветовского могильника - ключевого комплекса владык донских степей. Дело в том, что скифы, населявшие дельту Дона почти три тысячи лет назад, отличались от своих сородичей из Крыма и Сибири.

- В рамках скифо-сибирского ареала выделяются локальные варианты скифской культуры, которые можно сопоставлять с данными античных источников о расселении скифских и нескифских племен. Эти варианты разнятся по ряду признаков: особенностям искусства (звериный стиль), погребальному обряду, типам оружия, конскому снаряжению, хозяйственным укладам и другим элементам материальной и духовной культуры, - пояснил младший научный сотрудник ЮНЦ РАН, археолог Михаил Русаков.

Справка "РГ"

Скифы - это не единый народ, а обширный культурно-исторический пласт ираноязычных кочевых и полукочевых племен, занимавших почти три тысячи лет назад территорию от Дуная до Алтая. Именно они стали первыми кочевниками, создавшими мощную военную державу, способную противостоять персидскому царю Дарию I.

Донские скифы соседствовали с греческой колонией Танаис и меотскими племенами, вели активную торговлю хлебом, рабами, скотом и рыбой, однако со временем оказались либо вытеснены, либо ассимилированы пришедшими с востока сарматами.