На китайской космической станции испытали новые «весы»

Экипаж «Шэньчжоу-23» впервые проверил в деле новые «весы», которые доставлены на станцию «Тяньгун» грузовым кораблем в январе 2024 года. Об этом и других экспериментах тайконавтов рассказало «Синьхуа» со ссылкой на Китайское агентство пилотируемых космических полетов.

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Взвесить тело в невесомости — задача нетривиальная. Принцип действия бортового измерителя массы основан на втором законе Ньютона. Работает устройство следующим образом: груз помещается на платформу, оттянутую пружиной. Ее отпускают, происходит рывок. Ускорение движения замеряется высокоточной оптической системой — и по нему уже определяется масса.

Первый такой прибор был еще на станции «Тяньгун-1». Тестировавшееся устройство — второго поколения, улучшенной конструкции (с противоскользящими накладками, оптимизированными креплениями и другими модернизациями).

Кроме этого астронавты, которые провели на орбите уже около 50 дней, выполнили ряд экспериментов в области космической биологии и физиологии человека, нейроэргономические опыты с использованием функциональной ближней инфракрасной спектроскопии головного мозга.

Большая часть рабочего времени команды посвящена, как обычно, обслуживанию станции, которая стала их домом на полгода. Экипаж проверил оборудование для регенерации жизнеобеспечения, обслужил средства для промывки глаз и внутривенных инъекций, а также научное оборудование.