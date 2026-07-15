Астрономы сделали новое открытие о происхождении Харона

Планетологи обнаружили на снимках одной из возвышенностей на севере Харона характерные складки и трещины, указывающие на то, что скорость его вращения вокруг своей оси уменьшилась в десять раз с момента образования данной луны Плутона.

Данное открытие указывает на то, что Харон сформировался в очень холодной среде, пишут исследователи в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

"Следы геологических процессов, протекавших на планетах Солнечной системы в первые эпохи ее существования, крайне редко сохраняются на их поверхности. Нам удалось обнаружить следы скоротечных тектонических сдвигов, которые произошли на поверхности Харона в первые эпохи его существования в результате замедления его вращения. Их рисунок указывает на то, что данная луна Плутона возникла в очень холодном регионе Солнечной системе, что привело к ее глобальному сжатию", - пишут астрономы.

К такому выводу пришла группа американских и швейцарских планетологов под руководством доцента Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе (США) Мун Сыльги при изучении снимков Харона, полученных камерами зонда New Horizons в июле 2015 года при пролете через систему Плутона. Данные снимки раскрыли присутствие множества сложно устроенных форм рельефа и на Плутоне, и на его спутнике, чья история происхождения вызвала массу дискуссий.

В частности, часть планетологов предполагает, что резкие различия в облике северного и южного полушарий Харона связаны с тем, что он пережил 4 млрд лет назад, серию массовых извержений криовулканов, ледовых аналогов земных вулканов. Эти извержения, вызванные замерзанием подледного океана и расширением коры Харона, предположительно покрыли южное полушарие слоем относительно гладких отложений льда, которые скрыли под собой древние кратеры.

История геологической эволюции Харона

Мун Сыльги и ученые усомнились в этих теориях при анализе снимков так называемой Земли Оз - серии возвышенностей на северном полушарии Харона. Здесь ученые обнаружили большое число асимметричных складок, похожих по устройству на так называемые лопастные откосы - особые структуры на поверхности Марса и Меркурия, которые возникли в результате остывания и сжатия их недр. Это сходство побудило планетологов создать компьютерную модель Харона и просчитать то, как могли возникнуть эти откосы.

Проведенные планетологами расчеты показали, что эти складки возникли на поверхности луны Плутона в результате не расширения, а сжатия недр, причем одной из движущих причин этого сжатия послужило постепенное, но сильное уменьшение в скорости вращения Харона в результате пока неизвестных гравитационных взаимодействий. По оценкам планетологов, изначально Харон совершал один оборот вокруг своей оси за 14,3 часа, тогда как сейчас этот показатель составляет около 153 часов.

В результате этого замедления, которое произошло за очень короткое по меркам геологии время, порядка десяти миллионов лет, длина экватора Харона уменьшилась на 1%, что привело к тому, что вся поверхность планеты оказалась покрыта набором "морщин", длина некоторых из которых составляет десятки и сотни километров. По словам ученых, сам факт того, что эти структуры сохранились на Хароне, говорит о том, что он возник в очень холодном регионе космоса и изначально обладал толстой внешней ледовой оболочкой, что существенным образом сокращает число возможных сценариев его образования и последующего захвата Плутоном.