Ученые и инспекторы спасают историю полярных исследований

Государственные инспекторы национального парка «Русская Арктика» во время работы с участниками научной экспедиции «Арктический плавучий университет» провели осмотр объектов историко-культурного наследия на архипелаге Земля Франца-Иосифа и выполнили первоочередные консервационные работы. Информация получена из пресс-релиза, поступившего в редакцию Рамблера.

© Национальный парк «Русская Арктика»

На полярной станции «Бухта Тихая» на острове Гукера специалисты зафиксировали последствия контакта объектов инфраструктуры с белыми медведями: повреждение оконных конструкций и внутреннего убранства жилого дома, а также занос помещений снегом, создающим дополнительную нагрузку на конструкции. Совместно с участниками экспедиции инспекторы провели оперативную уборку снега и мусора, а также укрепление и герметизацию оконного проема для предотвращения дальнейшего разрушения здания.

На острове Белл внимание было сосредоточено на Доме Эйры — одном из самых северных из сохранившихся зданий в мире, являющемся важным объектом для изучения истории полярных исследований и условий жизни экспедиций XIX века. Специалисты установили дополнительный стяжной трос стен по новой системе крепежа, проверили и подтянули ранее смонтированные тросы, закрыли лаз песцов листами фанеры и дополнительно укрепили входную дверь, снижая риск проникновения животных и воздействия экстремальных погодных факторов.

© Национальный парк «Русская Арктика»

По данным пресс-релиза, строительные материалы, завезенные на остров Белл для реставрации в прошлом году, находятся в удовлетворительном состоянии, что позволяет планировать продолжение работ по сохранению и изучению этого уникального объекта арктического культурного наследия. Ремонтно-укрепительные мероприятия финансируются за счет гранта автономной некоммерческой организации «Историко-краеведческое общество Шелихов», а фотофиксация работ ведется государственным инспектором Ильей Тиминым.