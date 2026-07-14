Мантуров: будущее МКС включат в обсуждение между Россией и США

Россия и NASA включат в повестку обсуждения дальнейшее существование Международной космической станции (МКС). Об этом первый вице-премьер России Денис Мантуров сообщил "Вестям".

"Я думаю, что на повестке нашего разговора, конечно же, будет в том числе вопрос МКС, дальнейшего ее существования и до какого года, как мы это планируем. Мы хотели "сверить часы" с коллегами, насколько они совпадают с нашей позицией. Ну, и какие-то другие вопросы еще после того, как обсудим [эти]", - поделился Мантуров.

Ранее сообщалось, что глава Роскосмоса, председатель совета партии "Единая Россия" по инновационному и технологическому развитию Дмитрий Баканов и руководитель NASA Джаред Айзекман утром 14 июля проведут переговоры о будущем Международной космической станции.