Мантуров заявил, что космические программы РФ и США вне политики

Космические программы России и США остаются вне политики. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

"Космические программы - они вне политики, и это доказывает то, что ежегодно полеты осуществляются как нашими кораблями с американскими астронавтами, так и в Соединенных Штатах на их кораблях с нашими космонавтами. Поэтому они вместе живут, вместе работают, вместе проводят научные эксперименты и продвигают таким образом международное сотрудничество в области космоса", - сказал "Вестям" первый вице-премьер России.